Terme Vigliatore, negozio distrutto da un incendio (Di martedì 22 dicembre 2020) Un minimarket gestito da una coppia di cinesi, in via Tonnarella a Terme Vigliatore (Messina), stato distrutto da un incendio divampato questa mattina intorno alle 6. Le fiamme, prima di essere domate ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 22 dicembre 2020) Un minimarket gestito da una coppia di cinesi, in via Tonnarella a(Messina), statoda undivampato questa mattina intorno alle 6. Le fiamme, prima di essere domate ...

LiveSicilia : Incendio nella notte a Terme Vigliatore: distrutto un negozio - OraWeb_TV : Contagi in discesa in Sicilia: 792. Messina +89, scendono a Barcellona PG. Terme Vigliatore piange nuova vittima - 24live_it : Terme Vigliatore piange la seconda vittima da Covid-19 - - GiuntaIannellom : I CITTADINI DI TERME VIGLIATORE (ME): TUTTI UNITI CONTRO LA SFIDUCIA AL NOSTRO SINDACO DOTTORE DOMENICO MUNAFO' - F… - 24live_it : Terme Vigliatore, martedì 22 dicembre in consiglio la sfiducia al sindaco Munafò - -