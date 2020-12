Suicidio shock nel Canavese | videochiama la figlia piccola e si spara

Leggi su ck12

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tragicoin un piccolo paese del: l’uomo, che era stato denunciato per maltrattamenti, avrebbe compiuto l’orribile gesto per punire la moglie. La drammatica notizia di un uomo che si è suicidato durante unata con laha lasciato sgomenta tutta la comunità del, in Piemonte. La bambina che ha assistito all’orribile scena, di soli 6 anni, è la minore dei tre figli ed è rimasta sotto. Il padre, 53enne, si è tolto la vitandosi domenica 20 dicembre. A chiamare i carabinieri è stata la vicina dell’uomo dopo aver sentito un forte colpo di pistola proveniente dalla sua abitazione. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. L’arma utilizzata per il ...