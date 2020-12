Ricorso Juve-Napoli, De Laurentiis: “Sono prudentemente ottimista” (VIDEO) (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni, ha rilasciato una intervista ai microfoni dei cronisti presenti. Nella giornata di oggi si deciderà se verrà o meno ribaltata la sentenza della Giustizia Sportiva della FIGC relativa alla sconfitta a tavolino del Napoli con annesso punto di penalizzazione: “Le udienze in VIDEO-udienza Sono molto diverse. Oggi c’era un parterre di gente preparata e quindi gli avvocati hanno avuto anche un percorso più semplice e facile, e quindi anche più breve e corto. Sono prudentemente ottimista. L’ultimo grado di giustizia della FIGC, più che forte, è stata molto rilevante per la sua interpretazione per quello che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Il presidente delAurelio De, dopo l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni, ha rilasciato una intervista ai microfoni dei cronisti presenti. Nella giornata di oggi si deciderà se verrà o meno ribaltata la sentenza della Giustizia Sportiva della FIGC relativa alla sconfitta a tavolino delcon annesso punto di penalizzazione: “Le udienze in-udienzamolto diverse. Oggi c’era un parterre di gente preparata e quindi gli avvocati hanno avuto anche un percorso più semplice e facile, e quindi anche più breve e corto.. L’ultimo grado di giustizia della FIGC, più che forte, è stata molto rilevante per la sua interpretazione per quello che ...

