Mgm | trattative per la vendita dello Studio del leone ruggente

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mentre l’uscita di James Bond: No Time to Die – come una chimera di tempi migliori, cinematograficamente parlando – continua a slittare verso il futuro (adesso è prevista per aprile) il «Wall Street Journal» anticipa che lodei Rocky, dei Pink Panther e di James Bond starebbe attivamente esplorando la. La Mgm non ha rilasciato dichiarazioni di conferma dell’indiscrezione ma, secondo il quotidiano finanziario, la Major delavrebbe assoldato le banche d’investimento Morgan Stanley e Lion … Continua L'articolo proviene da il manifesto.