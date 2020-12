Meteo, a Natale freddo polare sull'Italia: temperature gelide e nevicate (Di martedì 22 dicembre 2020) Aria gelida, in arrivo dal Polo Nord, con raffiche fino a 100 km/h che investiranno l’Italia. Sono queste le condizioni Meteo attese per il giorno di Natale. Previsto, nei giorni successivi, anche un ulteriore peggioramento: dapprima al Nordest, poi più marcatamente al Centro. I venti gelidi di Bora e Grecale saranno accompagnati da tempeste di pioggia e nevicate che dall'Emilia Romagna scenderanno a macchia di leopardo verso il Centro e quindi su Campania, Calabria e Sicilia. Complice il calo repentino delle temperature, la neve scenderà a quote via via più basse e fino in collina o quasi in pianura in Emilia Romagna e sopra i 400 metri al Centro (LE PREVISIONI). Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 dicembre 2020) Aria gelida, in arrivo dal Polo Nord, con raffiche fino a 100 km/h che investiranno l’. Sono queste le condizioniattese per il giorno di. Previsto, nei giorni successivi, anche un ulteriore peggioramento: dapprima al Nordest, poi più marcatamente al Centro. I venti gelidi di Bora e Grecale saranno accompagnati da tempeste di pioggia eche dall'Emilia Romagna scenderanno a macchia di leopardo verso il Centro e quindi su Campania, Calabria e Sicilia. Complice il calo repentino delle, la neve scenderà a quote via via più basse e fino in collina o quasi in pianura in Emilia Romagna e sopra i 400 metri al Centro (LE PREVISIONI).

