"La strada non esiste". Polizia pensa a uno scherzo telefonico e non interviene: Florencia uccisa a soli 14 anni

Una brutta storia viene dall'Argentina. Una vicenda che invita a riflettere seriamente sui tanti rischi presenti sui social network e che sta provocando numerose polemiche. Siamo a Guaymallen, dipartimento nella provincia di Mendoza, e Florencia Romano conosce su una pagina social Pablo Aranciba. L'uomo ha dei precedenti per molestie ai danni di minori e episodi di violenza sulle donne, ma questo ovviamente la 14enne non lo sa. Florencia si reca così a casa dell'uomo. È l'inizio dell'incubo, un incubo che l'uomo ha progettato in ogni dettaglio. La vicenda si conclude con la morte della giovane, l'uomo e la fidanzata finiscono sul banco degli imputati. Tutto è iniziato navigando in rete, su Instagram, sembrava l'inizio di un'amicizia, si è rivelata una trappola mortale. Non solo, a quanto pare uno dei vicini ha provato a chiamare i ...

