Juve-Napoli si deve rigiocare | cancellato il 3-0 

Leggi su funweek

(Di martedì 22 dicembre 2020) La gara di Serie A trava rigiocata e il club azzurro recupera il punto di penalizzazione deciso dalle sentenze di primo e secondo grado. La giustizia sportiva, nei precedenti gradi di giudizio, aveva assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino allantus: ilnon si era presentato il 4 ottobre a Torino dopo i casi di positività al covid relativi a Zielinski ed Elmas. Il collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini ribalta oggi il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello e riscrive la classifica. Il Collegio di Garanzia “all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C.S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza ...