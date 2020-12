**Governo: Salvini, 'Conte e Renzi? Soliti insulti, poi tutto cancellato e nemici come prima'** (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Penso che ormai gli italiani si siano abituati ai litigi mensili tra Conte e Renzi. Si insultano, poi tutto cancellato e nemici come prima... Ma noi non abbiamo perso neanche 5 minuti dietro a questo teatrino". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Penso che ormai gli italiani si siano abituati ai litigi mensili tra. Si insultano, poi... Ma noi non abbiamo perso neanche 5 minuti dietro a questo teatrino". Lo dice Matteoa Porta a Porta.

