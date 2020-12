GFVip, Pierpaolo Pretelli: ‘Sto cercando di capire se amo ancora Ariadna Romero’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Settimana scorsa Pierpaolo Pretelli ha ricevuto, nella casa del GFVip, la visita della ex compagna Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo. Un incontro inaspettato che ha smosso qualcosa nell’animo dell’ex velino che nella puntata del 21 dicembre ammette di non essere rimasto indifferente a quell’incontro. La dichiarazione di Pierpaolo ad Ariadna “Pensavo di aver superato questa rottura, ci siamo lasciati per cose banali, eravamo ancora tanto innamorati” racconta Pretelli, svelando di aver provato a riconquistarla nei mesi scorsi. “L’ultima volta che ho provato in maniera determinata a rimettermi con lei è stato nel periodo lockdown, perché ho avuto modo di riflettere molto. Ho detto ad Ariadna tutto quello che avevo dentro, tutto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 dicembre 2020) Settimana scorsaha ricevuto, nella casa del, la visita della ex compagnaRomero, madre di suo figlio Leonardo. Un incontro inaspettato che ha smosso qualcosa nell’animo dell’ex velino che nella puntata del 21 dicembre ammette di non essere rimasto indifferente a quell’incontro. La dichiarazione diad“Pensavo di aver superato questa rottura, ci siamo lasciati per cose banali, eravamotanto innamorati” racconta, svelando di aver provato a riconquistarla nei mesi scorsi. “L’ultima volta che ho provato in maniera determinata a rimettermi con lei è stato nel periodo lockdown, perché ho avuto modo di riflettere molto. Ho detto adtutto quello che avevo dentro, tutto ...

