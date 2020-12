Gabbani in streaming da Ferrara per il concerto di Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) FERRARA – Il vincitore di Sanremo 2017, Francesco Gabbani e il maestro flautista Andrea Griminelli, sono i protagonisti del concerto di Natale di Ferrara, che sarà trasmesso in streaming il 23 dicembre dal palco del Teatro comunale della città estense. Per vedere il concerto basterà collegarsi alle 22 sui canali facebook del Comune di Ferrara, sulla pagina del sindaco Alan Fabbri e su quelle del Il Resto del Carlino locale e de La Nazione di Massa Carrara. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) FERRARA – Il vincitore di Sanremo 2017, Francesco Gabbani e il maestro flautista Andrea Griminelli, sono i protagonisti del concerto di Natale di Ferrara, che sarà trasmesso in streaming il 23 dicembre dal palco del Teatro comunale della città estense. Per vedere il concerto basterà collegarsi alle 22 sui canali facebook del Comune di Ferrara, sulla pagina del sindaco Alan Fabbri e su quelle del Il Resto del Carlino locale e de La Nazione di Massa Carrara.

