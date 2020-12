Festività 2020 2021 | tutte le proposte Rai

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il Volo Dai tradizionali concerti di Natale e Capodanno alle celebrazioni sacre come la Santa Messa di Natale, l’Angelus e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco il primo dell’anno, ma anche anteprime musicali come quella de Il Volo la sera di Natale, tanti film per la famiglia, documentari, il circo, lo sport con lo sci alpino e nordico in testa, e una ricca programmazione pensata per bambini e ragazzi. Per Natale il palinsesto Rai si veste a festa con un’offerta in grado di tenere compagnia a tutta la famiglia. Natale– Gli appuntamenti di Rai1 I festeggiamenti su Rai1 prendono il via oggi con il film tv Natale in Casa Cupiello, la trasposizione televisiva dell’opera omonima di Eduardo De Filippo. Mercoledì 23 dicembre, invece in prima serata andrà in onda Ulisse – Il Piacere della Scoperta, con una riedizione della puntata Gerusalemme ai tempi di ...