Covid e restrizioni a Salerno, ordinanza sindacale: 'Chiusi i self service' (Di martedì 22 dicembre 2020) Niente alcol, succhi o caffè dopo le 11, baristi infuriati: 'Peggio della zona rossa' 21 dicembre 2020 Covid e restrizioni, Meet Up contro De Luca: 'No al blocco dei bar dalle 11' 22 dicembre 2020 Il ... Leggi su salernotoday (Di martedì 22 dicembre 2020) Niente alcol, succhi o caffè dopo le 11, baristi infuriati: 'Peggio della zona rossa' 21 dicembre 2020, Meet Up contro De Luca: 'No al blocco dei bar dalle 11' 22 dicembre 2020 Il ...

fanpage : #Covid_19 boom di contagi in #Svezia. Nuove restrizioni - llodi_LXVIII : RT @CriticaScient: Infarti più frequenti dopo che a causa delle restrizioni per mesi le persone non si sono potute curare. Ma per loro è l… - IAmaNopon : @realvarriale @sscnapoli @ADeLaurentiis L'ennesima buffonata per il calcio italiano, ormai ci prendono in giro tutt… - Notiziedi_it : Scontri per le restrizioni Covid, due nuovi indagati - infoitinterno : Covid e restrizioni, Meet Up contro De Luca: 'No al blocco dei bar dalle 11' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid restrizioni Restrizioni anti-Covid, la Tari si paga anche sulla seconda casa non raggiungibile Il Sole 24 ORE Solidarietà nel cuneese: 5 ristoranti offrono la cena

Ancora un’altra bella notizia che scalda il cuore arriva da Cuneo, capitale della Granda: 5 ristoranti, di loro spontanea volontà, offriranno la cena di Natale a 136 famiglie bisognose della città. In ...

COVID-19, LA REGIONE INCONTRA AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR-OPERATOR

Una delegazione dei rappresentati delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Campania è stata ricevuta questa mattina dagli Assessori alla s ...

Ancora un’altra bella notizia che scalda il cuore arriva da Cuneo, capitale della Granda: 5 ristoranti, di loro spontanea volontà, offriranno la cena di Natale a 136 famiglie bisognose della città. In ...Una delegazione dei rappresentati delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Campania è stata ricevuta questa mattina dagli Assessori alla s ...