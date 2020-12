Chi vede un lupo è fortunato

Leggi su agi

(Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - “Il? Io lo cerco, ma non non riesco mai arlo da vicino, chi lo” . E' il parere del responsabile del 'progetto' del Comando Carabinieri Nucleo Forestale di Piacenza che da mesi gira per i boschi per fare il punto sulla presenza dell'animale nella zona, in crescita come un pò ovunque in Italia (il progetto per il tracciamento è infatti nazionale e non ancora terminato), ma senza mai arrecare problemi da queste parti. In caserma in queste ore è arrivato anche il filmato girato da una coppia - sotto il castello di Momeliano, sulla strada per Rezzanello - che mostra un branco di lupi – sette per la precisione, anche di grosse dimensioni - camminare tranquillo su un prato. Ma nessuna denuncia e nessun allarmismo particolare. Saranno comunque effettuati ...