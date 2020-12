Belen Rodriguez decide di non nascondersi più e dice ciò che pensa: “Sei un fallito e un codardo … “ (Di martedì 22 dicembre 2020) Belen Rodriguez, ha appena terminato la conduzione di un’altra edizione de “Tu si que vales” il programma seguitissimo di canale 5 che vede in giuria Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e , come giudice popolare una bravissima e simpaticissima Sabrina Ferilli. Durante le puntate si è potuto notare una grande affinità e complicità tutta al femminile tra Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli a dimostrazione che la Rodriguez con le donne lavora molto bene perché ha un bel carattere come più volte ribadito da Maria De Filippi che l’ha definita, in più di un’occasione molto ingenua e come una bambina dall’animo puro. Belen Rodriguez fuori di sé non nasconde la sua rabbia Belen Rodriguez che ... Leggi su baritalianews (Di martedì 22 dicembre 2020), ha appena terminato la conduzione di un’altra edizione de “Tu si que vales” il programma seguitissimo di canale 5 che vede in giuria Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e , come giupopolare una bravissima e simpaticissima Sabrina Ferilli. Durante le puntate si è potuto notare una grande affinità e complicità tutta al femminile trae Sabrina Ferilli a dimostrazione che lacon le donne lavora molto bene perché ha un bel carattere come più volte ribadito da Maria De Filippi che l’ha definita, in più di un’occasione molto ingenua e come una bambina dall’animo puro.fuori di sé non nasconde la sua rabbiache ...

