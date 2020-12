Al cimitero Flaminio di Roma non ci sono più posti per la cremazione: “Picco di morti, non possiamo accettarne più di 200 alla settimana” (Di martedì 22 dicembre 2020) Hanno cominciato a contingentare l’accettazione delle salme da cremare. Al cimitero Flaminio di Roma è stato posto un tetto di 200 unità alla settimana perché la struttura non è in grado di far fronte ad un numero maggiore e non ci sono posti dove lasciare le casse. La drammaticità della situazione è sintetizzata, con precise disposizioni, in una lettera che l’ingegnere Fabrizio Ippolito, responsabile di Ama che gestisce i cimiteri Capitolini, ha inviato alle agenzie funebri e ai centri di servizio. Visto “il permanere del Picco di mortalità registrato nella città di Roma” a causa del Covid, “viene fissato un numero massimo di salme con destinazione la cremazione che possono essere accettate al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Hanno cominciato a contingentare l’accettazione delle salme da cremare. Aldiè stato posto un tetto di 200 unitàperché la struttura non è in grado di far fronte ad un numero maggiore e non cidove lasciare le casse. La drammaticità della situazione è sintetizzata, con precise disposizioni, in una lettera che l’ingegnere Fabrizio Ippolito, responsabile di Ama che gestisce i cimiteri Capitolini, ha inviato alle agenzie funebri e ai centri di servizio. Visto “il permanere deldi mortalità registrato nella città di” a causa del Covid, “viene fissato un numero massimo di salme con destinazione lache posessere accettate al ...

I cimiteri capitolini sono sotto pressione e mettono un freno al numero di cremazioni che potranno essere effettuate settimanalmente. Sono 3.940 i decessi nella citta' di Roma a novembre 2020, un nume ...

In particolare, presso il cimitero Flaminio – Prima Porta, solo negli ultimi cinquanta giorni (dal 1 novembre al 20 dicembre), grazie al potenziamento di tutte le linee produttive sono state ...

I cimiteri capitolini sono sotto pressione e mettono un freno al numero di cremazioni che potranno essere effettuate settimanalmente. Sono 3.940 i decessi nella citta' di Roma a novembre 2020, un nume ...In particolare, presso il cimitero Flaminio – Prima Porta, solo negli ultimi cinquanta giorni (dal 1 novembre al 20 dicembre), grazie al potenziamento di tutte le linee produttive sono state ...