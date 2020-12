Abc | a lezione di glamour con Martin Fry

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) I Vice Versa sono una formazione sperimentale di Sheffield il cui sound si situa tra Human League e Cabaret Voltaire. L’incontro con l’affascinante manchesterianoFry ne muta profondamente le prospettive, finché i synth non sono relegati in seconda linea e lo stesso Fry non ne diventa il vocalist. Mutato il nome in ABC, seguendo i sogni visionari di rifondazione disco-funk del cantante, la band realizza nell’82, dopo un paio di fortunati singoli, l’album-capolavoro The Lexicon Of Love. Come produttore, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.