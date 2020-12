What If…?: L’opportunità di rivedere Chadwick Boseman su Disney+ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Chadwick Boseman, il compianto interprete del supereroe Black Panther, sarà rivisto in molti episodi di What If…?: la nuova serie Marvel prodotta da Disney+, disponibile sulla piattaforma streaming a partire dalla prossima estate. Lo stesso Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato questa notizia: “Chadwick ha preso parte a numerosi episodi di What If…?, regalandoci una performance commovente. La serie nasce con l’intento di esplorare quelle storie che non saranno prese in considerazioni nei live-action”. Photo Credits: movie reviewWhat If…?: cosa ci aspetta Nell’annunciata e tanto acclamata nuova serie animata, rivedremo T’Challa nel proposito di esplorare l’universo. Inoltre, visionando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020), il compianto interprete del supereroe Black Panther, sarà rivisto in molti episodi di?: la nuova serie Marvel prodotta da, disponibile sulla piattaforma streaming a partire dalla prossima estate. Lo stesso Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato questa notizia: “ha preso parte a numerosi episodi di?, regalandoci una performance commovente. La serie nasce con l’intento di esplorare quelle storie che non saranno prese in considerazioni nei live-action”. Photo Credits: movie review?: cosa ci aspetta Nell’annunciata e tanto acclamata nuova serie animata, rivedremo T’Challa nel proposito di esplorare l’universo. Inoltre, visionando ...

