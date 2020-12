Variante covid, Zampa: “No al panico scomposto, non pensiamo a nuove restrizioni. Chi rientra dall’Inghilterra faccia subito un tampone” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Variante covid? In questo momento non sta circolando l’idea che si vada a nuove restrizioni. Non capisco il nesso, ora non facciamoci prendere dal panico in modo così scomposto. Portiamo avanti, invece, con forza l’appello a tutti coloro che hanno circolato negli ultimi 15 giorni in Inghilterra e che sono arrivati in Italia affinché denuncino la loro presenza alle Asl di competenza e vadano subito a farsi un tampone, anche se lo hanno già fatto prima di partire”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, che assicura: “Le tracce di questa Variante covid possono essere rilevate dal tampone. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) “? In questo momento non sta circolando l’idea che si vada a. Non capisco il nesso, ora nonmoci prendere dalin modo così. Portiamo avanti, invece, con forza l’appello a tutti coloro che hanno circolato negli ultimi 15 giorni in Inghilterra e che sono arrivati in Italia affinché denuncino la loro presenza alle Asl di competenza e vadanoa farsi un, anche se lo hanno già fatto prima di partire”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra, che assicura: “Le tracce di questapossono essere rilevate dal. I ...

