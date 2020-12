SsangYong - Presentata una istanza per lamministrazione controllata

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La pandemia colpisce duramente il settore automobilistico e una delle prime Case a pagarne le conseguenze è laMotor. Il costruttore coreano ha presentato, al tribunale di Seul, un'per accedere all'amministrazione, dopo essere entrata ufficialmente in una situazione di inadempienza contrattuale con alcuni suoi creditori. Mancato rimborso. In particolare, lanon è riuscita a rispettare la scadenza del 14 dicembre per il rimborso di un prestito di circa 60 miliardi di won (66,3 milioni di euro) erogato da un pool di banche internazionali: circa 30 miliardi di won sono in capo a Bank of America, 20 miliardi a JPMorgan Chase e 10 miliardi a Bnp Paribas. Con i tre istituti di credito sono state avviate delle trattative per prorogare i termini del rimborso, ma le parti non sono ...