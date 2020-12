Sonia Lorenzini flirt con Mario Ermito?/ "Dato due di picche, non basta essere belli" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sonia Lorenzini smentisce l'interesse per Mario Ermito ed ammette lo scambio di messaggi avvenuto prima dell'ingresso al Grande Fratello Vip 2020 Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)smentisce l'interesse pered ammette lo scambio di messaggi avvenuto prima dell'ingresso al Grande Fratello Vip 2020

RutaAllTheWay : RT @RutaAllTheWay: articolo del @Corriere e alcune delle uscite pessime e da punire di Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini SDG : 'ci cred… - Ascendiina1 : RT @rutaecocaina: mi informano che sonia lorenzini continua a parlare male di mtr. ma lei questo lo sa fare? #gfvip - etakuIIat : @jkbansan ha detto “sì” a sonia lorenzini che li definiva le patate attorno all’arrosto - mentally_absent : @_mmartolina @oocgfvip5 ANCHE MENO COSA, è vero non gli ha detto che è un coglione, però ti ricordo cara mia che a… - Mikys___ : RT @DSoulflawless: Comunque io muoio per gli incroci: Dayane è stata con Beretta che ama ancora ma che adesso sta con Giulia de Lellis ex d… -