Quanto guadagnano le influencer italiane? Svelati i compensi | cifre da capogiro

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 dicembre 2020)leper un post sponsorizzato su Instagram? Negli ultimi tempi la domanda sul guadagno degliha spopolato sia sui social che nella vita reale, di fronte ai primi retroscenadalle gole profonde del gossip nostrano. Ora però si è passati dalle indiscrezioni alle prove: infatti, un’imprenditrice ha riportato a Very Inutil People ledarichieste da alcune delle più note celebrità sui social – a proposito, sapete già chi seguire su Instagram nel 2021? – per fare pubblicità a un marchio appena creato. Insomma, carta canta: per questo motivo abbiamo deciso di preparare un breve articolo indicando quelli che sarebbero irichiesti nel nostro Paese per sponsorizzare ...