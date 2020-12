Porti, Musolino (Civitavecchia): "Per bilancio 2021 serve supporto istituzioni" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - "Il porto di Civitavecchia è un ente che attualmente registra un disavanzo. Non e' stato ancora chiuso il bilancio del 2020 né è stato approvato quello del 2021. E' una situazione pesante ma sono convinto che grazie al supporto delle istituzioni locali e centrali riusciremo ad accelerare i tempi". Lo ha affermato Pino Musolino, neo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi questa mattina online. "Una situazione economica e finanziaria che si è aggravata ancora di più a causa della crisi pandemica", ha aggiunto Musolino sottolineando però che quello di Civitavecchia non è un ente in fase di dissesto. "Risolto il nodo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - "Il porto diè un ente che attualmente registra un disavanzo. Non e' stato ancora chiuso ildel 2020 né è stato approvato quello del. E' una situazione pesante ma sono convinto che grazie aldellelocali e centrali riusciremo ad accelerare i tempi". Lo ha affermato Pino, neo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi questa mattina online. "Una situazione economica e finanziaria che si è aggravata ancora di più a causa della crisi pandemica", ha aggiuntosottolineando però che quello dinon è un ente in fase di dissesto. "Risolto il nodo ...

