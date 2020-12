Muore sull’aereo in volo | panico tra i 179 passeggeri | “Tremava e sudava | non doveva salire” Poi la scoperta peggiore

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Un uomo probabilmente positivo al coronavirus è morto su un aereo mentre altri, ignorando il rischio contagio, eseguivano le manovre di respirazione nel disperato tentativo di salvarlo. Ora ècontagio per idel Boeing 737 fatto atterrare in un altro scalo dopo il decesso a bordo. E monta la rabbia di chi ha permesso a un uomo con ”evidenti sintomi da covid” dimettendo a repentaglio la salute degli altri. Il passeggero aveva compilato un modulo prima delaffermando di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non avere sintomi della malattia causata dal nuovo coronavirus, ha spiegato la compagnia aerea, ma secondo le persone che si trovavano a bordo l’uomoe aveva chiari ...