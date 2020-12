Morgan insulta Amadeus: il conduttore pronto a denunciarlo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non si ferma la polemica Sanremo 2021: dopo gli insulti di Morgan, il conduttore Amadeus è pronto a denunciarlo. Continua lo scontro Morgan – Amadeus Amadeus, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronto a denunciare Morgan dopo gli insulti di questi giorni. Il cantante, infatti, ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale alcuni messaggi inviati in privato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non si ferma la polemica Sanremo 2021: dopo gli insulti di, il. Continua lo scontro, secondo alcune indiscrezioni, sarebbea denunciaredopo gli insulti di questi giorni. Il cantante, infatti, ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale alcuni messaggi inviati in privato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Iosonolagomma : Comunque Amadeus è un genio, cioè non puoi scegliere Bugo, lasciare fuori Morgan e non aspettarti quei 3 o 4 mesi d… - LaMammaN1 : - Giornaleditalia : Festival di Sanremo 2021, Morgan insulta Amadeus per aver inserito Bugo tra i cantanti in gara - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Morgan insulta Amadeus: escluso da Sanremo Giovani - publish70628725 : Sanremo 2021, Morgan attacca e insulta Amadeus dopo l’esclusione: “Prendi Bugo e non me? Sciacalli” -