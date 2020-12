L'ufficio legale dell'Oms diede l'ordine ai propri membri di non presentarsi ai pm di Bergamo (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI “Siete pregati di non rispondere alla convocazione della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza e di inviarci senza indugio la richiesta ricevuta dai pubblici ministeri di modo che possiamo allegare questa richiesta alla nostra lettera alla Procura e al Ministero degli Esteri”. Lo scrive in una mail, in possesso dell'AGI di cui parlerà stasera la trasmissione ‘Report', il capo dell'ufficio legale dell'Oms Europa, Chantal Streijffert Garon. Tra i destinatari delle comunicazione c'è il funzionario dell'Oms di Venezia, Francesco Zambon, che, dopo tre convocazioni andate ‘a vuoto' dei pm per via dell'immunità diplomatica, ha deciso di presentarsi spontaneamente rinunciando al suo status. "Non ... Leggi su agi (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI “Siete pregati di non rispondere alla convocazionea sezione di polizia giudiziariaa Guardia di Finanza e di inviarci senza indugio la richiesta ricevuta dai pubblici ministeri di modo che possiamo allegare questa richiesta alla nostra lettera alla Procura e al Ministero degli Esteri”. Lo scrive in una mail, in possesso'AGI di cui parlerà stasera la trasmissione ‘Report', il capo'Oms Europa, Chantal Streijffert Garon. Tra i destinatarie comunicazione c'è il funzionario'Oms di Venezia, Francesco Zambon, che, dopo tre convocazioni andate ‘a vuoto' dei pm per via'immunità diplomatica, ha deciso di presentarsi spontaneamente rinunciando al suo status. "Non ...

