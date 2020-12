L’Equilibrista

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Di Vincenzo Calafiore 22 Dicembre 2020 Udine Lo so di correre grave pericolo arrampicandomi a mezzo cielo, potrei precipitare in quel baratro che con fauci spalancate attende pazientemente chi non c’è la fa più; ma io appartengo alla forte razza dei sogni, e assieme ad altri come me, acrobati e funamboli, ogni giorno proviamo a camminare a piedi nudi su quel filo sospeso tra terra e cielo. E lassù, guardando l’infinito, respirando il vento, ci pare d’essere in paradiso, essere lì è come essere sospesi dentro una parola, sconosciuta e lebbrosa, dimenticata, che noi ricordiamo, è linguaggio, oceano sempre in movimento da una sponda all’altra delle terre che sempre più a fatica riconosciamo nei nostri voli pindarici. Poeti, scrittori, saltimbanchi, giocolieri, buffoni, tutti assieme nello stesso crogiolo, nella stessa poltiglia che i più forse per tramandato racconto, ...