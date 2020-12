Lazio, ansia per Acerbi in vista del Milan: le ultime da Formello (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesco Acerbi non ha giocato nell’ultima gara contro il Napoli: le condizioni del difensore della Lazio in vista della gara contro il Milan Domani giorno di rifinitura per la Lazio e poi la partenza da Fiumicino direzione Milano. Ancora da sciogliere il dubbio Acerbi. Il difensore ieri era stato messo in distinta salvo poi alzare bandiera bianca a pochi minuti dall’inizio del match contro gli azzurri. Il difensore oggi ha svolto una seduta fisioterapica, e ha visto il campo soltanto per un breve colloquio con Inzaghi. Da monitorare anche le condizioni di Lucas Leiva, oggi in Paideia per accertamenti, e Parolo (out per una distorsione alla caviglia). LEGGI ULTERIORI DETTAGLI SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesconon ha giocato nell’ultima gara contro il Napoli: le condizioni del difensore dellaindella gara contro ilDomani giorno di rifinitura per lae poi la partenza da Fiumicino direzioneo. Ancora da sciogliere il dubbio. Il difensore ieri era stato messo in distinta salvo poi alzare bandiera bianca a pochi minuti dall’inizio del match contro gli azzurri. Il difensore oggi ha svolto una seduta fisioterapica, e ha visto il campo soltanto per un breve colloquio con Inzaghi. Da monitorare anche le condizioni di Lucas Leiva, oggi in Paideia per accertamenti, e Parolo (out per una distorsione alla caviglia). LEGGI ULTERIORI DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Covid. Al via a Roma al concorso per psicologi nel Lazio atteso da 20 anni

Il Sistema sanitario del Lazio è da venti anni che non svolge un concorso per psicologi. Una figura professionale importante per rafforzare la rete territoriale in un momento di contrasto alla ...

Il Sistema sanitario del Lazio è da venti anni che non svolge un concorso per psicologi. Una figura professionale importante per rafforzare la rete territoriale in un momento di contrasto alla ...