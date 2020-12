I piloti votano i migliori 10 dell'anno, non mancano le sorprese (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non mancano le divergenze di vedute tra team principal e piloti nel giudicare i migliori 10 piloti del 2020 . Facile esprimersi su chi sia stato il migliore in assoluto e, relativamente facile, dire ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nonle divergenze di vedute tra team principal enel giudicare i10del 2020 . Facile esprimersi su chi sia stato il migliore in assoluto e, relativamente facile, dire ...

Motorsport_IT : #F1 | I piloti votano la Top-10: non ci sono Bottas, Vettel e Norris!???? - reilachii : votano i piloti, e come per magia borbottas sparisce dalla lista dura la vita quando non c'è dodo lupo a votarti - motorboxcom : #F1 #Hamilton votato come migliore anche dai colleghi, ma non mancano le sorprese in una classifica stilata da 15 p… - xswagmasta : Binotto che non aveva votato tra i team principal, Charles e Sebastian che non votano tra i piloti. Ferrari perché… -

Ultime Notizie dalla rete : piloti votano F1 2020: I piloti votano i migliori del 2020: bene Hamilton e Ricciardo, bocciati Vettel e Bottas Motorbox I piloti votano i migliori 10 dell'anno, non mancano le sorprese

Al giudizio espresso dai team principal si affianca quello dei piloti. In 15 hanno votato la rispettiva top ten di chi ha fatto meglio nel 2020 e, rispetto alle analisi dei responsabili delle scudere, ...

I piloti votano la Top-10: non ci sono Bottas, Vettel e Norris!

Quindici dei venti piloti di Formula 1 hanno fatto le pagelle dei colleghi (non hanno espresso il loro voto Bottas, Raikkonen, Leclerc, Hamilton e Vettel) ed è venuta fuori una strana classifica che c ...

Al giudizio espresso dai team principal si affianca quello dei piloti. In 15 hanno votato la rispettiva top ten di chi ha fatto meglio nel 2020 e, rispetto alle analisi dei responsabili delle scudere, ...Quindici dei venti piloti di Formula 1 hanno fatto le pagelle dei colleghi (non hanno espresso il loro voto Bottas, Raikkonen, Leclerc, Hamilton e Vettel) ed è venuta fuori una strana classifica che c ...