Governo | Bonafede | ‘alleanza con Pd? Maggioranza c’è | non è tema all’odg’

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Come ho sempre detto, quando ci sarà da affrontare delle elezioni ci confronteremo con le altre forze politiche die vedremo quali sono i presupposti per costruire un percorso insieme. Ma questo non è all’ordine del giorno, perché in questo momento le forze disono ale devono dare risposte nei fatti”. Così il capo delegazione del M5S, Alfonso, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery. L'articolo proviene da Ildenaro.it.