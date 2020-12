“GF Vip” Sonia Lorenzini nella bufera: «Va’ cacciata subito», di cosa si è accorto il pubblico (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sempre più scoppiettante quest’edizione del “Grande Fratello Vip”. All’attenzione del pubblico una presunta bestemmia di Sonia Lorenzini. La concorrente, in giardino con le sue coinquiline, stava raccontando di una serie di eventi legato al suo vissuto, quando si è lasciata sfuggire un’espressione che ha fatto insorgere il popolo del web. Tanti hanno invocato la squalifica della gieffina: un video però in queste ore sembra aver fatto chiarezza. Allarme rientrato? leggi anche l’articolo —> Filippo Nardi contro Antonella Elia, le dichiarazioni della showgirl a Verissimo hanno scatenato il web «Non sono quella che ha bisogno di troppe cose però il minimo, ca**o, me lo merito», ha dichiarato Sonia Lorenzini. Ad un ascolto attento si capisce chiaramente però che la ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sempre più scoppiettante quest’edizione del “Grande Fratello Vip”. All’attenzione deluna presunta bestemmia di. La concorrente, in giardino con le sue coinquiline, stava raccontando di una serie di eventi legato al suo vissuto, quando si è lasciata sfuggire un’espressione che ha fatto insorgere il popolo del web. Tanti hanno invocato la squalifica della gieffina: un video però in queste ore sembra aver fatto chiarezza. Allarme rientrato? leggi anche l’articolo —> Filippo Nardi contro AntoElia, le dichiarazioni della showgirl a Verissimo hanno scatenato il web «Non sono quella che ha bisogno di troppe cose però il minimo, ca**o, me lo merito», ha dichiarato. Ad un ascolto attento si capisce chiaramente però che la ...

