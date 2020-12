Final Destination: Netflix ha censurato una scena chiave dell'horror (Di lunedì 21 dicembre 2020) Netflix ha eliminato una sequenza vitale di Final Destination, classico dell'horror adolescenziale distribuito al cinema nel 2000 e pilota di un ricco franchise Il catalogo di Netflix include anche Final Destination, classico dell'horror adolescenziale distribuito al cinema nel 2000 e pilota di un ricco franchise. La decisione del colosso dello streaming, però, è stata quella di eliminare una sequenza fondamentale per il senso della prima parte di Final Destination. In modo particolare, la scena eliminata riguarda l'incidente aereo che avvia il titolo. Si tratta di una scena chiave perché anticipa le ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha eliminato una sequenza vitale di, classicoadolescenziale distribuito al cinema nel 2000 e pilota di un ricco franchise Il catalogo diinclude anche, classicoadolescenziale distribuito al cinema nel 2000 e pilota di un ricco franchise. La decisione del colossoo streaming, però, è stata quella di eliminare una sequenza fondamentale per il sensoa prima parte di. In modo particolare, laeliminata riguarda l'incidente aereo che avvia il titolo. Si tratta di unaperché anticipa le ...

Ultime Notizie dalla rete : Final Destination Final Destination: Netflix ha censurato una scena chiave dell'horror Movieplayer.it Scrambler Ducati Desert Sled: freedom final destination

La parola scrambler racchiude tantissime anime. Quella più dirt è incarnata dalla Desert Sled: ecco la versione 2021 ...

Giovani Diavoli: sequel o reboot? Per Devon Sawa va bene tutto

Prima del successo di Final Destination, l’attore Devon Sawa è stato protagonista della commedia horror Giovani Diavoli, di cui vorrebbe ora venisse realizzato un sequel o un reboot. A differenza di m ...

