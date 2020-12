Crescere e migliorare se stessi con le piattaforme di learning online (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella vita è fondamentale non solo scegliere di fare le cose giuste, ma soprattutto capire quale sia il momento più adatto per farle. Ogni invenzione, ogni nuova idea, ogni scelta e decisione che si prende non ha semplicemente un valore assoluto, ma va inserita in un contesto e in un periodo storico. Quella che stiamo vivendo è sicuramente una fase estremamente particolare, unica (e speriamo irripetibile) nelle sue caratteristiche. La rivoluzione digitale, frutto della sempre più rapida innovazione tecnologica, ha stravolto le nostre abitudini di vita, e continua a farlo con una serie di cambiamenti ogni anno più repentini. Questo 2020, poi, ha inevitabilmente portato ad una accelerazione non tanto (o non solo) dell’evoluzione, quanto della necessità, per tutti, di essere costantemente al passo coi tempi per adeguarsi a un mercato che, per cause di forza maggiore, si è dovuto adattare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella vita è fondamentale non solo scegliere di fare le cose giuste, ma soprattutto capire quale sia il momento più adatto per farle. Ogni invenzione, ogni nuova idea, ogni scelta e decisione che si prende non ha semplicemente un valore assoluto, ma va inserita in un contesto e in un periodo storico. Quella che stiamo vivendo è sicuramente una fase estremamente particolare, unica (e speriamo irripetibile) nelle sue caratteristiche. La rivoluzione digitale, frutto della sempre più rapida innovazione tecnologica, ha stravolto le nostre abitudini di vita, e continua a farlo con una serie di cambiamenti ogni anno più repentini. Questo 2020, poi, ha inevitabilmente portato ad una accelerazione non tanto (o non solo) dell’evoluzione, quanto della necessità, per tutti, di essere costantemente al passo coi tempi per adeguarsi a un mercato che, per cause di forza maggiore, si è dovuto adattare ...

La_manina__ : @lumukosta @BimbiMeb La penso esattamente come te. Non mi sono sfuggiti i tuoi commenti, spesso anche duri e sarcas… - heygiuegi : @jo19N26 Sono anni che cerchiamo di migliorare la mentalità, ma mi sa che anche Gattuso (ahimè) non riuscirà a farc… - SoloEsclusivInt : Achraf deve certamente ancora crescere e migliorare, ma lo sta facendo molto bene, soprattutto in fase difensiva, l… - strangeday3 : @Davidone74 La mia ambizione m'impone di crescere e migliorare ogni giorno.. quando me ne andrò.. sarà next level.. - sehuniverso : Sakura queen indiscussa ne è valsa la pena aspettare così tanto per vederla crescere e migliorare sono senza parole ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Crescere migliorare Crescere e migliorare se stessi con le piattaforme di learning online Caffeina Magazine “L’Italia del vino dovrà ripartire così”. Parla Teresa Bellanova

Innovazione, internazionalizzazione, ripresa, punti forti e criticità. Intervista a tutto tondo alla Ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova ...

eCommerce, con il secondo lockdown cresce del 32% guidato dalle donne e baby boomer

Una ricerca di N26 sul secondo lockdown svela come l’eCommerce cresce del 32% e vale un terzo degli acquisti degli italiani ...

Innovazione, internazionalizzazione, ripresa, punti forti e criticità. Intervista a tutto tondo alla Ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova ...Una ricerca di N26 sul secondo lockdown svela come l’eCommerce cresce del 32% e vale un terzo degli acquisti degli italiani ...