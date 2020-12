Covid: che fine ha fatto l’influenza? Ecco perché i casi calano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le misure di precauzione prese per arginare il virus hanno limitato anche la diffusione dell’influenza stagionale. Aumentano le vaccinazioni Che fine ha fatto l’influenza? E’ la domanda che in tanti si stanno ponendo, anche a seguito delle previsioni post prima ondata di Coronavirus, che facevano pensare a una possibile “fusione” del virus con quello dell’influenza L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le misure di precauzione prese per arginare il virus hanno limitato anche la diffusione delstagionale. Aumentano le vaccinazioni Cheha? E’ la domanda che in tanti si stanno ponendo, anche a seguito delle previsioni post prima ondata di Coronavirus, che facevano pensare a una possibile “fusione” del virus con quello delL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

myrtamerlino : Il 27 parte il #VaccinDay in tutta Europa, ma molti operatori sanitari non sembrano propensi al #VaccinoAntiCovid.… - LegaSalvini : ++ ?????? URGENTE! COSA ASPETTA IL GOVERNO AD AUTORIZZARE L’USO DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI, EFFICACI CONTRO IL COVID,… - reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre Il capo ufficio legale Oms europea invita i suoi uomini a non presentarsi all'interrogatorio… - superluna2015 : RT @lefrasidiosho: Uno non fa in tempo a pijasse il covid che esce quello nuovo #varianteinglese - gaiagioiared : RT @GagliardoneS: Il caso ha voluto che proprio nel Paese dove è iniziata la campagna vaccinale, si sono verificati i primi episodi di muta… -