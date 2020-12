Ciclocross | Marianne Vos parla del suo esordio che avverrà domani a Essen | “Sono molto nervosa | il livello è sempre più alto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020)Vos farà il suonel, disciplina nella quale ha conquistato sette titoli iridati,nella gara di, una delle prove storiche della disciplina. La Cannibale, durante il periodo natalizio, punta ad affinare la condizione in vista della rassegna iridata di specialità, ove non trionfa dal 2014, e della stagione su strada, nella quale gareggerà con addosso la maglia della neonata Jumbo-Visma femminile. Vos, alla vigilia del suostagionale nel cross, hato delle sensazioni che prova a riguardo. Queste le sue parole riportate in un comunicato stampa dell’organizzazione della gara di: “Sto bene, maun po’. Ildel ...