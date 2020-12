Chieti | esplode una fabbrica di fuochi d’artificio

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Esplosione in unadiCasalbordino, in provincia di. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto: secondo le prime informazioni riportate da Repubblica ci sarebbero delle vittime. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il_Centro : #Abruzzo #21dicembre #lunedì #Chieti #Vasto #Casalbordino , esplode fabbrica fuochi d'artificio. Si parla di tre mo… - Affaritaliani : Chieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: vittime - Affaritaliani : ULTIM'ORA Esplosione in una fabbrica di di fuochi d'artificio: 3 vittime #esplosione #fuochidartificio #chieti… - Gazzettino : Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Chieti. I primi soccorritori: «Ci sono 3 morti» - angelo_rindone : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Chieti esplode

Il Gazzettino

Un'esplosione si è verificata all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo i vigili del ... L'esplosione si è verificata all'interno della fabbrica ...in provincia di Chieti. Il botto enorme si è verificato poco fa in una fabbrica di fuochi d'artificio a Casalbordino, nell'area di Vasto. Si tratta della "Esplodenti Sabino" di Contrada Termini, ...