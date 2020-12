Cancro | l’obesità maschile è più pericolosa

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Un nuovo studio, condotto da ricercatori dell’Università di Bristol e dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul(IARC), ha rivelato che la posizione del grasso nel nostro corpo può portare a risultati di salute diversi per uomini e donne. La ricerca, cofinanziata dal World Cancer Research Fund (WCRF), Cancer Research UK e Diabetes UK, ha scoperto che avere più grasso corporeo intorno alla vita è più pericoloso per le donne che per gli uomini quando si tratta del rischio di sviluppare ilal colon-retto. Questo ampio studio, pubblicato su BMC Medicine, ha incluso oltre 100.000 persone. Hanno scoperto che un BMI (indice di massa corporea; una misura del grasso totale) più alto è più pericoloso per gli uomini. Infatti un aumento del BMI di circa cinque kg / m2 ha aumentato il rischio didel colon-retto del ...