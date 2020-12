Cacciari definisce 'barzellette' le norme sul Natale e Galli lo riprende: 'Così crea confusione' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Scintille a Otto e Mezzo tra il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, il professor Massimo Galli e Andrea Scanzi: "Non fatemi parlare di queste norme, sono barzellette. Affronterei tutta ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Scintille a Otto e Mezzo tra il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo, il professor Massimoe Andrea Scanzi: "Non fatemi parlare di queste, sono. Affronterei tutta ...

del_cittadino : RT @Lanf040264: #Cacciari definisce 'barzellette' le norme sul #Natale. Non ho parole, una persona di alta cultura e visibilità avrebbe do… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Lanf040264: #Cacciari definisce 'barzellette' le norme sul #Natale. Non ho parole, una persona di alta cultura e visibilità avrebbe do… - Lanf040264 : #Cacciari definisce 'barzellette' le norme sul #Natale. Non ho parole, una persona di alta cultura e visibilità av… - rami_piu_smocci : quante probabilità hai di perdere un confronto con uno come Scanzi che si definisce la Rockstar del giornalismo??… - ariele0916 : RT @globalistIT: IL VIDEO della discussione -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciari definisce Cacciari definisce 'barzellette' le norme sul Natale e Galli lo riprende: "Così crea confusione" Globalist.it Cacciari definisce 'barzellette' le norme sul Natale e Galli lo riprende: "Così crea confusione"

La temperatura sale quando il discorso si sposta su Recovery Plan: "Bisognerà capire come si sopravvive dopo la pandemia, vorrei parlare di questo ad un certo punto" ha detto Cacciari ...

poesia, sollievo per l’anima

C'è spazio per la poesia, sollievo dell'anima in tempi difficili come questi, ma anche per la musica, i fumetti e l'inchiesta nella settimana del Circolo dei Lettori. Ancora una volta online, sulla pa ...

La temperatura sale quando il discorso si sposta su Recovery Plan: "Bisognerà capire come si sopravvive dopo la pandemia, vorrei parlare di questo ad un certo punto" ha detto Cacciari ...C'è spazio per la poesia, sollievo dell'anima in tempi difficili come questi, ma anche per la musica, i fumetti e l'inchiesta nella settimana del Circolo dei Lettori. Ancora una volta online, sulla pa ...