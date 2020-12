Bruno Vespa bacchettato da un tredicenne: 'I pipistrelli? Non sono uccelli, ma mammiferi...' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Piccolo scivolone per Bruno Vespa , lo storico giornalista e conduttore Rai, che è stato 'bacchettato' da un ragazzino di 13 anni durante una trasmissione televisiva. Vespa era ospite del programma '... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Piccolo scivolone per, lo storico giornalista e conduttore Rai, che è stato '' da un ragazzino di 13 anni durante una trasmissione televisiva.era ospite del programma '...

HuffPostItalia : 'I pipistrelli non sono uccelli, ma mammiferi': 13enne corregge Bruno Vespa in diretta tv - fanpage : Francesco, un po' imbarazzato lo deve correggere: “I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi” - LaStampa : “I pipistrelli non sono uccelli”, così un 13enne corregge la gaffe di Bruno Vespa in diretta televisiva… - SaiuGraziano : RT @fenice_risorta: Il #coraggio, quello che non hanno i leccac*li a prescindere?????? - 67_robin : RT @HuffPostItalia: 'I pipistrelli non sono uccelli, ma mammiferi': 13enne corregge Bruno Vespa in diretta tv -