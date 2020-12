Behind the Wheel, un carico di speranza per il Brasile (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo un anno turbolento, IVECO, il marchio globale di veicoli commerciali di CNH Industrial, ha portato un pò di gioia natalizia a chi ne aveva bisogno attraverso il proprio progetto annuale della Carovana Solidale. L’iniziativa di quest’anno è stata davvero particolare, perchè i conducenti dei veicoli IVECO hanno fatto squadra col famoso chef brasiliano Batista, per condurre una carovana che ha portato 1.200 pacchi di generi alimentari a tre città dello Stato di Bahia, nel nord-est del Brasile: Floresta Azul, Serra Grande e Taboquinha. Le città, situate a circa 400 chilometri dalla capitale dello stato di Bahia, Salvador, per un totale di circa 6.000 abitanti, sono state scelte per il tasso molto basso di sicurezza alimentare e di indice di sviluppo umano (ISU). Questo strumento, sviluppato dalle Nazioni Unite, misura i livelli di sviluppo sociale ed economico.Il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo un anno turbolento, IVECO, il marchio globale di veicoli commerciali di CNH Industrial, ha portato un pò di gioia natalizia a chi ne aveva bisogno attraverso il proprio progetto annuale della Carovana Solidale. L’iniziativa di quest’anno è stata davvero particolare, perchè i conducenti dei veicoli IVECO hanno fatto squadra col famoso chef brasiliano Batista, per condurre una carovana che ha portato 1.200 pacchi di generi alimentari a tre città dello Stato di Bahia, nel nord-est del: Floresta Azul, Serra Grande e Taboquinha. Le città, situate a circa 400 chilometri dalla capitale dello stato di Bahia, Salvador, per un totale di circa 6.000 abitanti, sono state scelte per il tasso molto basso di sicurezza alimentare e di indice di sviluppo umano (ISU). Questo strumento, sviluppato dalle Nazioni Unite, misura i livelli di sviluppo sociale ed economico.Il ...

Italpress : Behind the Wheel, un carico di speranza per il Brasile - Her0_IT : @evilsocket Ciao Evil, qui il 'behind the scenes', sottotitolato, dell'operazione, con qualche dettaglio tecnico: - jjkglossjm : non il behind the scenes di love killa adesso che ho lezione - ShootersykEku : La #Juve di #Pirlo delle ultime giornate,dal #Barcellona di #Messi in poi,ha tutto x vincere in qualsiasi competizi… - carlofei : Ecco perché occorre visione non ideologica ma strategica per far ripartire l'economia (e quindi il welfare) di ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Behind the Behind the Wheel, un carico di speranza per il Brasile La Sicilia Behind the Wheel, un carico di speranza per il Brasile

Dopo un anno turbolento, IVECO, il marchio globale di veicoli commerciali di CNH Industrial, ha portato un pò di gioia natalizia a chi ne aveva bisogno attraverso il proprio progetto annuale della Car ...

Fraport emette una RFP per una sala sportiva / multifunzionale all'aeroporto di Francoforte

The project is part of a larger urban development initiative. The plot in question is centrally located behind The Squaire parking garage, and comprises approximately 30,000 m 2. The RFP’s aim is to ...

Dopo un anno turbolento, IVECO, il marchio globale di veicoli commerciali di CNH Industrial, ha portato un pò di gioia natalizia a chi ne aveva bisogno attraverso il proprio progetto annuale della Car ...The project is part of a larger urban development initiative. The plot in question is centrally located behind The Squaire parking garage, and comprises approximately 30,000 m 2. The RFP’s aim is to ...