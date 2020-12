Alcuni pescatori salvano una tartaruga dall’essere mangiata da uno squalo: “Oh mio Dio!” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Due uomini sono riusciti nell’impresa di salvare una tartaruga dalle grinfie di uno squalo tigre che la stava per divorare. A testimonianza del gesto eroico, un video, che ha fatto il giro del web, diventando in poco tempo virale sui social, e che ha ricevuto moltissimi commenti di utenti che hanno voluto complimentarsi con i protagonisti per il grande gesto che, sicuramente, in pochi sarebbero stati in grado di compiere con così tanta freddezza e lucidità. Tutto è successo il 22 novembre, nei pressi delle Bahamas, mentre Kai Survans ed il suo amico Bronson Russel stavano tranquillamente pescando. Come si può vedere dalle immagini, che i due signori hanno voluto subito condividere sui loro profili social, lo squalo si stava avvicinando in maniera minacciosa alla tartaruga, e Kai e Bronson si sono ritrovati nel giro di ... Leggi su virali.video (Di lunedì 21 dicembre 2020) Due uomini sono riusciti nell’impresa di salvare unadalle grinfie di unotigre che la stava per divorare. A testimonianza del gesto eroico, un video, che ha fatto il giro del web, diventando in poco tempo virale sui social, e che ha ricevuto moltissimi commenti di utenti che hanno voluto complimentarsi con i protagonisti per il grande gesto che, sicuramente, in pochi sarebbero stati in grado di compiere con così tanta freddezza e lucidità. Tutto è successo il 22 novembre, nei pressi delle Bahamas, mentre Kai Survans ed il suo amico Bronson Russel stavano tranquillamente pescando. Come si può vedere dalle immagini, che i due signori hanno voluto subito condividere sui loro profili social, losi stava avvicinando in maniera minacciosa alla, e Kai e Bronson si sono ritrovati nel giro di ...

elaisafrenk : RT @ultimenotizie: Sono arrivati a Mazara del Vallo i 18 pescatori sequestrati in Libia, scortati da due navi militari italiane. La loro pr… - WarmenBent : Uno dei #pescatori #pescatoridimazara liberati ha detto chiaramente che era una bugia che fossero trattati bene e c… - PierluigiBarber : Nessuno ha messo adeguatamente in evidenza che dei diciotto nostri pescatori liberati in Libia sei sono tunisini e… - micheled2869 : RT @ultimenotizie: Sono arrivati a Mazara del Vallo i 18 pescatori sequestrati in Libia, scortati da due navi militari italiane. La loro pr… - MutiLeonilde : RT @ultimenotizie: Sono arrivati a Mazara del Vallo i 18 pescatori sequestrati in Libia, scortati da due navi militari italiane. La loro pr… -