Zona gialla, arancione e rossa: tutte le regole, i divieti, le deroghe e le scappatoie dal 21 dicembre al 6 gennaio (Di domenica 20 dicembre 2020) Quando entrano in vigore le limitazioni dei decreti legge e del Dpcm? Quali differenze ci sono tra i colori e cosa cambia per i cittadini? Quando serve l'autocertificazione? Esistono modi per '... Leggi su today (Di domenica 20 dicembre 2020) Quando entrano in vigore le limitazioni dei decreti legge e del Dpcm? Quali differenze ci sono tra i colori e cosa cambia per i cittadini? Quando serve l'autocertificazione? Esistono modi per '...

ricpuglisi : E tutte le panzane su zona rossa arancione e gialla per vacanze di Natale 'normali'? Ma @GiuseppeConteIT,… - MediasetTgcom24 : Covid, i sindaci di Capri e Anacapri contro De Luca: rimaniamo in zona gialla #capri - CalabriaTw : 23/12 Italia zona gialla, 24/12 italia in lockdown, 7/1 italiani a scuola. Dunque in 2 settimane saranno messe in c… - umbertinos : @VincenzoDeLuca 98 ordinanze! Dare respiro ad imprenditori in questi 4 giorni di zona gialla era la scelta giusta!… - DEFEXNCLESS : RT @fedvibes: Giorni in zona gialla poi rossa poi arancione poi rossa di nuovo Butto un +4 cambio colore blu -