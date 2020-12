"Variante Covid? Ce ne sono almeno 12"/ Pregliasco: "Ma questa è più aggressiva..." (Di domenica 20 dicembre 2020) Il virologo Fabrizio Pregliasco sulla Variante Covid scoperta in Gran Bretagna: "Ce ne sono almeno 12, ma questa è più aggressiva. Vaccino? Non dovrebbero esserci problemi" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 20 dicembre 2020) Il virologo Fabriziosullascoperta in Gran Bretagna: "Ce ne12, maè più. Vaccino? Non dovrebbero esserci problemi"

