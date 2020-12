Steve Hackett: il nuovo brano “Mdina (The Walled City)” (Di domenica 20 dicembre 2020) Steve Hackett ha pubblicato in streaming il nuovo singolo “Mdina (The Walled City)“. Il brano è tratto dal suo nuovo album acustico: “Under A Mediterranean Sky“. L’album verrà pubblicato da InsideOut Music il prossimo 21 gennaio. Steve Hackett non pubblicava un album acustico dal 2008, quando pubblicò “Tribute”. Steve Hackett involuzione o soluzione? “Al centro del Mediterraneo, Malta è sempre stata un crocevia, un campo di battaglia e un crogiolo culturale. Sia il suo tumulto che la sua bellezza sono custoditi all’interno dei bastioni della sua città murata, Mdina, e celebrati in questa canzone“. Così parla Hackett del suo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020)ha pubblicato in streaming ilsingolo “(The)“. Ilè tratto dal suoalbum acustico: “Under A Mediterranean Sky“. L’album verrà pubblicato da InsideOut Music il prossimo 21 gennaio.non pubblicava un album acustico dal 2008, quando pubblicò “Tribute”.involuzione o soluzione? “Al centro del Mediterraneo, Malta è sempre stata un crocevia, un campo di battaglia e un crogiolo culturale. Sia il suo tumulto che la sua bellezza sono custoditi all’interno dei bastioni della sua città murata,, e celebrati in questa canzone“. Così parladel suo ...

Steve Hackett: il nuovo brano “Mdina (The Walled City)”

Steve Hackett ha pubblicato in streaming il nuovo singolo “Mdina (The Walled City)“. Il brano è tratto dal suo nuovo album acustico: “Under A Mediterranean Sky“. L’album verrà pubblicato da InsideOut ...

