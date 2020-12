"Se cadiamo si vota". Boccia non vede altre strade

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Se finisce quest’alleanza di governo, l’unica alternativa è il voto”. Non lascia margine a ipotesi il ministro agli Affari regionali Francescoche in una intervista a Repubblica dice di nonre alternative a questa maggioranza. “Nella realtà italiana oggi c’è da un lato il fronte sociale, progressista, europeista e dall’altro la destra populista e sovranista. La destra liberale è evaporata” dice, “Chi pensa di portare Forza Italia da questa parte, non ha capito che non ha senso. E anche chi tira dentro l’ex presidente della Bce Mario Draghi, fa male a lui e sbaglia ancora una volta prospettiva, analisi e strategia. Dimostra di non capire dov’è il Paese reale”.scarta anche le ipotesi di un Conte ter o di un esecutivo con una maggioranza diversa. “Penso che se naufraga questa alleanza non ci sia altra strada che il ...