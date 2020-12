Messi e Ronaldo da record: la Pulce raggiunge Pelé, CR7 lo supera (Di domenica 20 dicembre 2020) Ronaldo chiama, Messi risponde, e viceversa. Come se fra questi due alieni del pallone mondiale esistesse una sorta di interconnessione. Nella serata in cui CR7 sigla la doppietta a Parma che lo porta ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020)chiama,risponde, e viceversa. Come se fra questi due alieni del pallone mondiale esistesse una sorta di interconnessione. Nella serata in cui CR7 sigla la doppietta a Parma che lo porta ...

tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 756 3. Romario 734 4. Messi… - ChampionsLeague : ???? Leo Messi ?? Cristiano Ronaldo... #UCL | @FCBarcelona - goal : Winners of #TheBest FIFA Men's Player award ?? 2016: Cristiano Ronaldo 2017: Cristiano Ronaldo 2018: Luka Modric 20… - Jonessyyyyyy : @xthfcotto Ronaldo> Messi - BarronAVFC1 : @Jonessyyyyyy Ronaldo>Messi -