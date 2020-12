Manovra | Brescia | ' 5 mln a comuni interessati da flussi migratori'

(Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Finalmente lo Stato riconosce gli sforzi fatti daidalla gestione dei. Parliamo di queicome Ventimiglia, idel Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia o i tantisiciliani che fronteggiano via mare l'arrivo dei migranti nel nostro Paese. Con l'ok all'emendamento del MoVimento 5 Stelle stanziamo in5 milioni di euro per questi. Manteniamo un impegno trasversale nato dopo le audizioni con diversi sindaci durante l'esame del decreto sicurezza”. Così Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e primo firmatario dell'emendamento insieme alle colleghe Baldino, De Carlo, ...

Con l’ok all’emendamento del MoVimento 5 Stelle stanziamo in manovra 5 milioni di euro per questi comuni. Manteniamo un impegno trasversale nato dopo le audizioni con diversi sindaci durante l’esame ...(red.) “Miracolo della Lega. Approvato il nostro emendamento alla Manovra per potenziare la linea M1 di Brescia”, informa Simona Bordonali, parlamentare del Carroccio. “Grazie al pressing del collega ...