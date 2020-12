"Ma è finita questa roba?". Mara Venier sbotta, clamoroso imbarazzo con i due ospiti di Domenica In (Di domenica 20 dicembre 2020) A Domenica In su Rai1 arrivano Stefano De Martino e Biagio Izzo e il pubblico, che segue religiosamente il salottino di Mara Venier in tv e sui social, si divide a metà. Molti telespettatori (soprattutto quelli di sponda femminile) impazziscono per il bello ex marito di Belen Rodriguez, anche c'è chi insinua che sia "tutto rifatto". Viceversa, molti criticano il siparietto natalizio dell'improvvisato duo comico partenopeo, alcuni anche con giudizi fin troppo duri. Un esempio? Su Twitter, si legge in rapida sequenza: "Fare i pagliacci sulle note di Tu scendi dalle stelle, non c'è limite all'indecenza... Meritate vi venga tolto il Natale a vita!". O ancora: "Se tratti il pubblico come fosse una massa di idioti, lo aiuti a diventare così". "Prima l'eccellenza con Zucchero poi il fondo con un ex ballerino di Amici, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) AIn su Rai1 arrivano Stefano De Martino e Biagio Izzo e il pubblico, che segue religiosamente il salottino diin tv e sui social, si divide a metà. Molti telespettatori (soprattutto quelli di sponda femminile) impazziscono per il bello ex marito di Belen Rodriguez, anche c'è chi insinua che sia "tutto rifatto". Viceversa, molti criticano il siparietto natalizio dell'improvvisato duo comico partenopeo, alcuni anche con giudizi fin troppo duri. Un esempio? Su Twitter, si legge in rapida sequenza: "Fare i pagliacci sulle note di Tu scendi dalle stelle, non c'è limite all'indecenza... Meritate vi venga tolto il Natale a vita!". O ancora: "Se tratti il pubblico come fosse una massa di idioti, lo aiuti a diventare così". "Prima l'eccellenza con Zucchero poi il fondo con un ex ballerino di Amici, ...

