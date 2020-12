L’Italia sospenderà i voli da e per il Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Come hanno fatto o faranno a breve altri paesi europei, per prevenire la diffusione di una nuova variante del coronavirus Leggi su ilpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Come hanno fatto o faranno a breve altri paesi europei, per prevenire la diffusione di una nuova variante del coronavirus

