Leao gol dopo 7 secondi | record in storia Serie A 

Leao segna il gol più veloce nella storia della Serie A. L'attaccante del Milan è andato a segno dopo soli 7 secondi nella sfida sul campo del Sassuolo. L'attaccante ha fatto centro immediatamente, sfruttando l'assist di Calhanoglu. Il precedente record apparteneva a Paolo Poggi, in gol dopo 8 secondi con la maglia del Piacenza 19 anni fa sul campo della Fiorentina.

Ci ha messo appena 6.2 secondi Rafael Leao per entrare di diritto nella storia della Serie A: suo il gol più veloce della storia.

Milan, una sfida da vertice. De Zerbi deve e vuole restare agganciato alla zona Champions, Pioli ha bisogno dei tre punti - e senza Ibra - per tenere l'Inter a distanza.

