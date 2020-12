Lazio Napoli LIVE 2-0 | raddoppia Luis Alberto!

(Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(-dalla nostra inviata allo stadio Olimpico, Lavinia Labella) – Allo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Si parte – Orsato fischia l’avvio di5? Corner insidioso– Dalla bandierina vaAlberto che crossa al centro, sulla traiettoria Caicedo che prova il colpo di testa: la palla finisce alta sopra alla traversa 6? Tiro Immobile – Pesca il pallone al centro il numero 17 e calcia un vero ...

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli, i precedenti ?? - yhungkheeng123 : RT @Fastgoal2: #LazioNapoli Lazio 2-0 Napoli - Goal Alberto ???? - GPaoloCarboni : Ricordo che per @ZZiliani e i suoi pochi simili il @sscnapoli #Napoli sta perdendo oggi a #Roma con la #Lazio perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

L'Italia non è ancora entrata nella zona rossa di Natale e gIà aleggia il fantasma del nuovo Covid, la variante britannica del virus, molto più contagiosa di quella ...Lo ha detto Igli Tare, ds della Lazio, intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita contro il Napoli. "Caicedo via? Aveva un accordo con il presidente per una offerta concreta dal Qatar in ...